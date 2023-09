Nederlandse klimaatwetenschappers bedwingen Jungfrau in strijd tegen smeltende Alpengletsjers

Om de aandacht te vragen voor de smeltende Alpengletsjers hebben tien Nederlandse klimaatexperts dit weekend een van de zwaarste marathons van Europa bedwongen. Na 1953 meter klimmen over ruim 42 kilometer hardlopen lag de finish op de krimpende Eiger gletsjer in Zwitserland.

,,De benen? Die voelen behoorlijk pijnlijk. Vooral de bovenbenen zijn zuur", vertelt Tim van Hattum, hoofd klimaatprogramma van de Wageningen Universiteit. Zes uur deed hij over de imposante tocht, de warmste editie ooit van de Jungfrau Marathon.

De tien klimaatsporters (van onder meer de Wageningen Universiteit, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W) besloten tot de uitdaging omdat de smeltende gletsjers in de Alpen van het grootste belang zijn voor onze zoetwatervoorziening. ,,Zelfs als we in 2100 de doelen van Parijs halen, zullen ruim de helft van de gletsjers in de Alpen zijn verdwenen", zegt de initiatiefnemer van Run4Climate.

Smeltwater

Dat zou kunnen leiden tot zoetwatertekorten, ook bij ons, waarschuwt de Wageningse wetenschapper. De Rijn bestaat tot nu toe grotendeels uit een combinatie van regen- en smeltwater. Als er straks minder gletsjers zijn, betekent dat ook minder wateraanvoer. Van Hattum: ,,Daar moeten we nu al over nadenken en ons op voorbereiden. Als de Rijn verandert in een regenrivier, zou ze voor langere tijd kunnen droogvallen.”

Volledig scherm Sinds 1900 zijn gletsjers in de Alpen in omvang gehalveerd.

Afgezien van de serieuze boodschap was het evenement voor de Nederlandse sporters een onvergetelijke ervaring. ,,De eerste 24 kilometer vanuit Interlaken gaan lichtjes omhoog en zijn goed te doen. Daarna volgt de ‘Muur van Wengen’ waarbij het echt steil omhoog gaat. Uiteindelijk zit je in de bergen en begin je de bergtoppen en gletsjers te zien.”

Van het tiental wisten er negen binnen de tijdslimiet de Jungfrau Marathon uit te lopen. Een echt sportief succes was er ook. Oud-marathonschaatser Casper Helling, die de groep adviseerde tijdens trainingen rond de Veluwe, finishte bij de eerste honderd en als derde in zijn leeftijdscategorie.

Lange adem nodig

,,De marathon is een mooi symbool voor wat we moeten doen tegen klimaatverandering", vertelt Van Hattum. ,,Ons doel is duidelijk, maar het vereist wel een lange adem en het parcours is minstens zo steil als die van de Jungfrau Marathon. We moeten er samen alles aan doen om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen. Ook voor onze zoetwatervoorziening.”

Sinds 1900 zijn gletsjers in de Alpen met tenminste de helft geslonken. De Jungfrau Marathon, vernoemd naar de bergtop de Jungfrau, geldt als één van de populairste en zwaarste marathons van Europa. Dit jaar won een Oekraïense loper bij de mannen, bij de vrouwen arriveerde een Zwitserse als eerste bovenaan.