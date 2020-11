Nederlandse militairen verhoord over Australische oorlogsmisdaden, wisten van niets

Ook Nederlandse militairen blijken te zijn verhoord in het omvangrijke onderzoek naar 39 moorden op Afghanen door met name Australische elitetroepen. Ze hebben volgens het Nederlandse ministerie van Defensie verklaard dat ze er niets van hebben meegekregen. Australië heeft inmiddels laten weten dat er geen Nederlandse betrokkenheid is bij de misstanden.

Het schandaal maakt in Australië veel los. Nadat Australische media al eerder berichten over misstanden is er nu bewijs gevonden dat 25 militairen tussen 2005 en 2016 in totaal 39 Afghanen hebben vermoord. De Australische generaal John Angus Campbell die het rapport donderdag presenteerde noemde de bevindingen ‘beschamend’, en sprak van een ‘egocentrische krijgerscultuur’ onder het eliteregiment SAS.

In het rapport wordt ook Nederland meermalen genoemd. De Australiërs werkten in Afghanistan nauw samen met de Nederlanders. Zo meldden onderzoekers dat ze Nederlandse getuigen hebben gehoord. Dat impliceert dat Nederlanders ook op de hoogte waren van wat er is gebeurd, maar volgens woordvoerder Peter de Bock van het ministerie van Defensie gaat het om enkele hooggeplaatste militairen die is gevraagd of ze iets van de misstanden hebben meegekregen. ,,En dat is niet het geval.” De Australische defensieminister en de hoogste generaal hebben inmiddels ook officieel bevestigd dat er geen Nederlandse link is.

Marco Kroon

In het rapport wordt ook de zaak van Marco Kroon aangehaald als een internationaal voorbeeld van oorlogsmisdaden. Kroon verklaarde in 2017 dat hij tien jaar eerder op een geheime missie een Afghaan had gedood nadat deze man hem gevangen had genomen en verkracht.

Het is het ministerie van Defensie onduidelijk waarom deze zaak wordt aangehaald omdat ook in deze zaak geen directe link is met de Australische oorlogsmisdaden. Bovendien is nooit komen vast te staan wat er precies is gebeurd omdat er onvoldoende aanknopingspunten waren om de verklaring van Kroon verder te onderzoeken.

