Nederlandse pabo is een witte school

,,En juist de instroom vanuit het mbo is het meest gekleurd’’, zegt Barbara de Kort, voorzitter van LOBO, het landelijk overleg van de pabo's. ,,We zitten in een ingewikkelde spagaat. Aan de ene kant willen we de bereikte kwaliteit handhaven, en daar helpen toelatingstoetsen bij. Aan andere kant moeten we met lede ogen toezien hoe dit beleid in sommige gevallen leidt tot extreme verwitting van de pabo's.’’



Ook het feit dat het beroep van leerkracht in het basisonderwijs bij allochtone groepen veelal een lage status heeft, speelt mee. Rechten, business, ict en, bij de meisjes, zorg zijn populairder. De Kort: ,,We moeten het beeld dat het vak van meester of juf in de ranking onderaan staat, zien bij te stellen.’’