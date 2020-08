Nederlandse plofkrakers teisteren Duitsland

video Politie volgde advocaten in klopjacht op Taghi, advocatuur woedend

21 augustus In de jacht op de toen nog voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi heeft de politie advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef gevolgd op Schiphol en in Dubai. Dat blijkt uit onderzoek van deze site. Advocaten zijn woedend over de observaties en zeggen dat de politie hen hiermee ernstig in gevaar brengt.