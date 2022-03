Nederlandse provincies dalen op Europese lijst van meeste coronabesmettingen

In navolging van het carnavalsfeest kwamen Limburg en ook Noord-Brabant enkele weken voor in de hogere regionen van de wekelijkse lijsten van de Europese Unie. De zuidelijke provincies zijn nu een eind gezakt: Limburg staat op plaats 38, Brabant is met een 56e notering nu zelfs de Nederlandse provincie met het laagste aantal geregistreerde coronagevallen ten opzichte van het aantal inwoners.

Oostenrijk

Oostenrijk telt gemiddeld het hoogste aantal positieve coronatesten. De acht regio’s met de hoogste besmettingscijfers liggen in dat land, met Neder-Oostenrijk als hoogste uitschieter. In deze regio in het noordwesten van het Alpenland raakten de afgelopen twee weken bijna 7300 mensen besmet per 100.000 inwoners. Dat is een op de veertien mensen. Regio’s op Cyprus en in Finland maken de top-10 af. Meteen daarna volgt IJsland, dat enkele weken de grootste coronabrandhaard van Europa was. IJsland is geen EU-lid, maar de cijfers uit het land tellen wel mee omdat het tot de Europese Economische Ruimte hoort.