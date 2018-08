Nederlandse Ryanair-piloot pleegt kort voor vlucht zelfmoord

De 45-jarige man maakte vrijdag vlak voor de vlucht van Malaga naar Charleroi een eind aan zijn leven in een parkeergarage bij het vliegveld. Alarmbellen gingen af toen de piloot niet kwam opdagen.

,,In vijftien jaar heeft hij nooit een vlucht gemist, dus we wisten dat er iets niet klopte'', zegt een bron tegen de Britse krant The Sun. Zijn levenloze lichaam werd even later in zijn auto gevonden. De vlucht naar Charleroi vertrok uiteindelijk met een aantal uur vertraging.

De vliegtuigmaatschappij bevestigt de dood van de piloot aan deze site. ,,We zijn bedroefd door de plotselinge dood van onze piloot en zijn collega's in Malaga zijn diep geschokt door deze persoonlijke tragedie'', zegt Ryanair in een statement. ,,We leven mee met zijn familie en vrienden en ondersteunen hen waar wij kunnen.'' De gezagvoerder woonde samen met zijn Belgische partner in het Spaanse Mijas.

Geestelijk gezond

Of zijn dood iets te maken heeft met zijn werk als piloot, is niet duidelijk. Ryanair wil uit privacy-overwegingen geen nadere mededeling doen over de achtergronden van het drama. De Europese Commissie heeft vorige maand nog de regelgeving aangescherpt ten aanzien van de controle op de geestelijke gezondheid van piloten. Luchtvaartmaatschappijen moeten voortaan gezagvoerders aan een psychologische test onderwerpen voordat ze in dienst kunnen treden.

Deze en andere maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de tragedie met een toestel van GermanWings in maart 2015. De copiloot liet een Airbus 320 met 150 mensen aan boord tijdens een vlucht van Barcelona naar Düsseldorf opzettelijk neerstorten. Hij was geestesziek en had suïcidale neigingen. Niemand overleefde het drama.

Piloten worden wel jaarlijks medisch onderzocht, maar een check op psychologische fitheid maakte daar tot dusver geen deel van uit. Zij zullen vanaf nu ook vaker een drugs- en alcoholtest moeten ondergaan.