Nederlandse 'Schindler' berispt om redden joden

Dit staat in het boek De Rechtvaardigen van Jan Brokken. Schrijver Brokken vindt dat Buitenlandse Zaken de nog levende kinderen van Zwartendijk in een brief excuses moet aanbieden. ,,Dat je op je donder krijgt voor het redden van Joden, is ongekend.’’ D66-Kamerlid en oud-diplomaat Sjoerd Sjoerdsma steunt Brokken. Hij zal minister Blok vragen stellen over de kwestie. ,,Zwartendijk verdient geen reprimande, maar een standbeeld.’’