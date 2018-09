Nederlandse startup begint eigen 'Spotify' voor klassieke muziek

De app, Primephonic genaamd, is gisteren gelanceerd in New York. De Nederlandse markt van liefhebbers van klassieke muziek is klein, dus richt CEO Thomas Steffens zich op Amerika.

De Amsterdammer maakt zich zorgen om de toekomst van klassieke muziek. De sector profiteert niet van de populariteit van streaming. De muziekindustrie had het lang moeilijk toen illegaal downloaden gemeengoed werd, maar dankzij streaming komen de inkomsten weer op peil. Behalve in de klassieke sector. Waar ongeveer 5 procent van alle beluisterde muziek klassiek is, krijgt de tak maar 0,3 procent van de royalties van streamingdiensten. ,,Een existentieel probleem voor de klassieke muziek,” vreest Steffens.

Gefrustreerd

Reguliere streamingdiensten zijn gemaakt voor popmuziek, die vindbaar is met behulp van artiest, album en nummer. Om klassieke werken op te sporen is veel meer data nodig: naast de naam van de muzikant bijvoorbeeld ook de componist. Bovendien bestaan tientallen, soms wel honderden uitvoeringen van hetzelfde werk, en kent zo’n werk weer verschillende delen. Amateurpianist Steffens was ‘gefrustreerd’ over Spotify – de dienst werkt niet goed voor een liefhebbers van klassiek.

Verrassende nieuwe muziek is helemaal moeilijk te vinden, merkt mede-oprichter en bedenker Veronica Neo uit Bilthoven. ,,Spotify presenteert klassieke muziek voor bij het slapen, voor bij het eten – altijd op de achtergrond dus, het wordt niet op de voorgrond gezet.” Daarbij ontbreekt achtergrondinformatie en is de geluidskwaliteit van reguliere streamingdiensten niet goed genoeg om onderdelen van een orkest goed te horen – ‘dat lijntje van de fluitisten, of de harp’, zo omschrijft Neo.

Ware vreugde

Primephonic belooft betere kwaliteit, meer context, een eerlijkere vergoeding voor musici en een speciaal ontwikkelde zoekfunctie. In kantoren in Amsterdam in New York werken curatoren die elke vrijdag nieuwe werken presenteren. Verschillende opnames worden bij elkaar gezet,,Je kunt je favoriete interpretatie vinden – dat is de ware vreugde van klassieke muziek,” meent Neo.

Mark Rutte lanceerde Primephonic. Hij is in New York vanwege vergaderingen met wereldleiders bij de Verenigde Naties. De premier, liefhebber van klassieke muziek, creëerde ter gelegenheid een persoonlijke playlist. ,,We weten allemaal hoe populair de playlist van Barack Obama was op Spotfy, dus ik verwacht hetzelfde resultaat,” grapte de premier.

Een van de werken op zijn lijst is Chaconne van Bach en Busoni, gespeeld door Michelangeli - zijn favoriet, zei Rutte, omdat Michelangeli ‘de diepste donkerte van de muziek’ weet te raken. ,,Ik hoop echt dat Primephonic heel succesvol wordt, dit biedt zoveel mensen toegang tot klassieke muziek.”

Enorm publiek

In Nederland is Primephonic sinds drie weken verkrijgbaar en inmiddels 10.000 keer gedownload. De muzieksector in New York ziet kansen voor het Nederlandse bedrijf. ,,We weten dat een derde van de Amerikanen zeker eens per maand naar klassieke muziek luistert. Dat zijn 100 miljoen mensen, een enorm publiek,” belooft het hoofd klassiek van muziekgigant Universal, Graham Parker.