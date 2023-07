Nederlandse topauteurs dwars in oorlogsgebied Oekraïne: ‘Operatie Barbarossa maar dan anders’

‘Pri­vé-vuurwerk­show’ voor 50ste verjaardag trekt veel bekijks én krijgt stevige kritiek: ‘Onvoor­stel­baar’

Met een grote vuurwerkshow die kilometers ver te horen en te zien was, vierde Ronald van Berkum uit het Overijsselse Olst dit weekend zijn vijftigste verjaardag. De knallen konden echter niet iedereen bekoren. Dorpsgenoot Geert Bomert is stomverbaasd dat voor zulke ‘bomaanslagen’ een vergunning is verleend.