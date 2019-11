Neef van Ridouan Taghi opgepakt op verdenking van organiseren liquidatie advocaat Derk Wiersum

De recherche heeft in een van de door gevonden voertuigen die zijn gebruikt bij de liquidatie op de advocaat van kroongetuige Nabil B. informatie gevonden die linkte naar Anouar Taghi, een neef van de meestgezochte crimineel van Nederland: Ridouan Taghi. In de nacht van dinsdag op woensdag is hij door een arrestatieteam van de politie klemgereden op een snelweg ergens in Nederland, waarna hij is aangehouden. Hij is door de politie in beperking geplaatst, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Anouar Taghi is net als Ridouan afkomstig uit de regio Utrecht.

Met de aanhouding van de neef van Taghi is het het scenario dat hij verantwoordelijk is voor de moord voor de politie weer duidelijker geworden. Direct na de moord zeiden topmensen van politie en OM al uit te gaan van dit scenario. Een woordvoerder van de politie wil slechts kwijt dat met deze nieuwe aanhouding opnieuw een zeer belangrijke stap in het onderzoek is gezet. Recherchechef Olivier Dutilh voegt daar aan toe dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten. ,,Het onderzoek zal nog de nodige tijd vergen.”

Advocaat van de kroongetuige

De 44-jarige Derk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die zeer belastende verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Taghi. Hij wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor een aanzienlijke reeks liquidaties in met name de Utrechtse onderwereld. Een week nadat bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was geworden, werd zijn volstrekt onschuldige broer Reduan al vermoord. In september volgde een nieuwe schokkende moord: ditmaal op zijn advocaat.

Onderzoek

Uit het rechercheonderzoek is gebleken dat zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert wekenlang werd geobserveerd. Door intensief onderzoek en uitkijken van de vele camerabeelden in de buurt kwamen drie auto's in beeld: een Opel Combo, Renault Mégane en een Volkswagen Transporter. De man die de Auto Combo bestuurde werd eerder al aangehouden. Vermoedelijk zat ook de schutter in dit voertuig. Twee mannen die betrokken zouden zijn bij het regelen van de auto's zijn na verhoor vrijgelaten.