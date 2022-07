‘Neelie Kroes lobbyde in het geheim voor Uber ondanks verbod’

Oud-Eurocommissaris en VVD-prominent Neelie Kroes lobbyde in 2015 en 2016 voor het Amerikaanse bedrijf Uber. Dit terwijl de Europese Commissie haar expliciet verboden had een functie bij het bedrijf aan te nemen. Dat concludeert het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten, dat gelekte stukken doorgespeeld kreeg van de Britse krant The Guardian .

Neelie Kroes was van 2004 tot 2014 Eurocommissaris, verdeeld over twee periodes. Van 2004 tot 2010 was zij belast met Mededinging, en in de periode 2010 tot 2014 had Kroes de portefeuille Digitale Agenda. Na die periode vroeg Kroes in Brussel om toestemming om voor Uber aan de slag te gaan. Dat werd mede door de voorzitter van de Europese Commissie destijds, Jean-Claude Juncker, afgewezen. Vanuit Brussel werd Kroes verzocht zich te houden aan de ‘afkoelperiode’ van achttien maanden om mogelijke belangenverstrengelingen tegen te gaan.

Nu blijkt dat Kroes toch informeel lobbyde voor Uber in 2015. Zij benaderde bewindslieden (Henk Kamp, Melanie Schultz, Wilma Mansveld en Jeroen Dijsselbloem), topambtenaren en premier Mark Rutte uit naam van Uber. In mei 2016 trad Kroes officieel tot als voorzitter van Ubers adviesraad. Kroes laat weten dat ze ‘geen informele of formele rol’ had bij Uber voor die aanstelling.

Uber wilde taxiwetgeving en strafrechtelijk onderzoek beïnvloeden

Het miljardenbedrijf wilde via Kroes invloed uitoefenen op de taxiwetgeving en op een strafrechtelijk onderzoek naar Uber. Dat blijkt uit de Uber Files, meer dan 124.000 interne documenten van Uber. Die documenten werden gelekt aan The Guardian, die ze deelde met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ). Het lek bevat bedrijfsdocumenten, e-mails, notulen, memo’s en chatberichten. In Nederland deden Platform Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad onderzoek naar de Uber Files.

