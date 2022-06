Neerslagtekort: even uit de gevarenzone na recente regenval

Het neerslagtekort in Nederland is, na enkele weken met regelmatig regenval, op dit moment uit de gevarenzone. De kans op een recordjaar is echter nog niet verkeken, terugkijkend naar de hete zomer van 2018 en de droge start van dit jaar. De gevolgen voor onze economie kunnen dan heftig zijn.

Enkele weken geleden luidde de land- en tuinbouw nog de noodklok omdat Nederland gebukt ging onder een van de voorjaren met het grootste neerslagtekort ooit. De eerste helft van de maand mei was zeer droog, na ook al een zeer droge tweede helft van april. Een deel van de oogst dreigde te mislukken en boeren waarschuwden voor voedseltekorten.

Lees ook Play PREMIUM Voorjaarsdroogte slaat hard toe: boeren waarschuwen voor mislukte oogsten

Simpel gezegd is dat scenario even afgewend door de regenachtige dagen die we achter de rug hebben. Op dit moment bedraagt het landelijk gemiddelde neerslagtekort 102 millimeter. Daarmee kan 2022 vooralsnog niet meer gerekend worden tot de 5 procent droogste jaren, blijkt uit de nieuwste Droogtemonitor van het KNMI. Al is het nog wel droger dan de mediaan, de middelste meting sinds dat in de gaten wordt gehouden.

Bij de verwachting voor de komende twee weken blijft het huidige beeld in stand. Het gemiddelde neerslagtekort zal wel licht oplopen naar 117 millimeter, is het vooruitzicht, maar die stijging is gebruikelijk. De vraag is vooral wat er daarna gebeurt, want in 2018 zaten we rond deze periode op een vergelijkbaar tekort. En toen knalde de Droogtemonitor eind juni omhoog, om gedurende de zomer zelfs even op het absolute recordniveau van 1976 te belanden.

Lees verder onder de grafiek

Volledig scherm De Droogtemonitor van het KNMI houdt het neerslagtekort in ons land in de gaten © KNMI

Ernstige droogte

In 2018 was uiteindelijk sprake van langdurige, ernstige droogte waardoor zelfs de drinkwatervoorziening in gevaar kon komen. De minister van Infrastructuur & Waterstaat hield toen zelfs tankers met vers water in het IJsselmeer achter de hand, voor als de nood aan de man zou komen.

Achteraf bleek uit een terugblik in opdracht van het departement dat het uitblijven van neerslag, een toename van de verdamping en de afnemende waterkwaliteit er dat jaar behoorlijk hebben ingehakt. Zetmeelbedrijven en de veehouderij leden de meeste schade. Uiteindelijk werden de economische effecten door de droogte in 2018 ingeschat op 820 miljoen tot 1,4 miljard euro.

In de jaren daarna tuigde het kabinet een noodmaatregel op om bij extreme droogte onze drinkwatervoorziening in stappen te kunnen inperken. Vanaf de alarmtoestand zijn bepaalde handelingen niet meer toegestaan, zoals de tuin besproeien of het privézwembad vullen. In een crisissituatie mag drinkwater alleen nog worden gebruikt voor consumptie en hygiëne.

Verhoogde kans

De vraag blijft openstaan of we in 2022 ook nog richting droogterecords gaan. Veel zal afhangen van de hoeveelheid neerslag in de komende twee maanden. ,,Maar we houden een verhoogde kans op een droge zomer”, constateert klimaatexpert Peter Siegmund van het KNMI. ,,Door de droge start van het jaar is de uitgangssituatie ook aan de droge kant.”

Quote We houden een verhoogde kans op een droge zomer Klimaatexpert Peter Siegmund van het KNMI

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: