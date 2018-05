Negatieve geluiden rond heldendaad Malinese vluchteling ronduit sneu

Rechter beslist of moordenaar van Pim Fortuyn Van der G. mag emigreren

6:19 Volkert van der G., de moordenaar van Pim Fortuyn, hoort vandaag of zijn meldplicht bij de reclassering in stand blijft en of hij mag emigreren. Van der G. had een kort geding tegen de Staat aangespannen omdat hij onder meer van zijn meldplicht af wil, omdat deze volgens hem geen enkele toegevoegde waarde heeft.