Negatieve PCR-test verplicht voor alle vliegreizen naar Nederland

Het zal aan de luchtvaartmaatschappijen zijn om mensen vóór het boarden te controleren op de testverklaring. Zonder een verklaring, mag iemand niet aan boord. De maatregel, die om 00.01 uur die dag ingaat, bestaat nu al voor vliegreizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zuid-Afrika, maar wordt dus uitgebreid naar alle landen die zijn aangeduid als hoog risico gebied. ,,Het is niet uit te sluiten dat er in andere landen een vergelijkbaar virus zoals in het VK en Zuid-Afrika aangetroffen zal worden’’, schrijft De Jonge. Wanneer iemand niet in het bezit is van de negatieve testuitslag, mag hij of zij niet mee.