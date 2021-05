Negen jaar cel en tbs voor Samir el Y. vanwege doodschieten Bas van Wijk, stuk lager dan de eis

VideoSamir El Y., de man die 8 augustus vorig jaar Bas van Wijk (24) doodschoot in recreatiegebied De Oeverlanden in Amsterdam, krijgt 9 jaar cel en tbs wegens doodslag op Bas van Wijk. Dat heeft de rechtbank Amsterdam net besloten. Tegen hem was een maand geleden 18 jaar cel en tbs geëist . Justitie ging uit van ‘gekwalificeerde doodslag’, omdat hij een horloge probeerde te stelen. De rechter hield het echter bij doodslag vanwege een vormfout.

Samir was niet bij de uitspraak, hij bleef in zijn cel. Tot teleurstelling van de rechter. De rechter sprak Samir vrij voor moord omdat hij niet met voorbedachte rade heeft gehandeld. De rechter kwam uit op doodslag in plaats van het juridisch zwaardere ‘gekwalificeerde doodslag’, vanwege een vormfout. Op de gewijzigde tenlastelegging stond bij het feit ‘gekwalificeerde doodslag’ geen plaats en pleegdatum, dus zei de rechter dat ze dat feit niet konden behandelen. Daarmee bleef over moord of doodslag. Dat werd dus doodslag.

Daarmee is de kans groot dat Samir aan een zwaardere celstraf is ontsnapt. De kans dat hij anders voor het juridisch zwaardere ‘gekwalificeerde doodslag’ zou zijn veroordeeld, is groot. Nu liet de rechter het hele vraagstuk of Samir wel of niet uit was op het stelen van een horloge, buiten beschouwing.

Volledig scherm De 24-jarige Bas van Wijk werd vorig jaar doodgeschoten op een steigertje aan de rand van Amsterdam. © videostill

De kleine, tengere Samir schoot 8 augustus vorig jaar ‘s middags met twee schoten Bas van Wijk (24) dood. Samir bedreigde vlak daarvoor diverse vrienden van het slachtoffer. Ook probeerde hij een horloge (naar later bleek een nep-Rolex) te stelen. Toen Bas tussenbeide sprong, schoot Samir hem met twee schoten neer. Van Wijk overleed later in het ziekenhuis.

Volgens Samir (21) is het drama het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie en had het niks te maken met het roven van een horloge. Hij zegt dat er onenigheid en spanning was tussen twee vriendengroepen. Toen dat was gesust ging hij met zijn neef ‘verhaal halen’. Hij zegt dat hij opgefokt was, indruk wilde maken en toen ‘een domme keuze’ heeft gemaakt. Dat hij het horloge eiste van een vriend van Bas, deed hij om indruk te maken, niet om geld te verdienen.

De rechter liet het wel of niet stelen van een horloge dus buiten beschouwing, omdat de verdenking ‘gekwalificeerde doodslag’ helemaal buiten beschouwing werd gelaten. De kans dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat, is daarmee groot. ,,We gaan eerst de uitspraak bestuderen,” zegt een woordvoerder daar over.

Samir kwam via verkeerde vrienden op het slechte pad. Hij blowde veel en had uiteindelijk een ton aan schulden. Volgens deskundigen heeft hij ‘een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis met ernstige psychopatische trekken’. Zijn advocaat vond dat Samir (toen 20 jaar) volgens het jeugdrecht veroordeeld zou moeten worden. Dan had hij maximaal twee jaar cel kunnen krijgen. Daar ging de rechter niet in mee.

Volledig scherm Samir El Y. (R). © ANP