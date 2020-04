Negen Nederlandse zorgmedewerkers overleden aan coronavirus, dodental stijgt tot 4795

Bij 13.884 zorgmedewerkers is het coronavirus vastgesteld. Van hen zijn 458 in ziekenhuizen opgenomen. Het gaat bijvoorbeeld om artsen, verpleegkundigen en huisartsen. Waar ze het virus hebben opgelopen, is niet bekend.



Het totale aantal Nederlanders dat aantoonbaar door het coronavirus is overleden, nam vandaag toe tot 4795. Het RIVM kreeg 84 nieuwe meldingen binnen over overleden patiënten.



In de officiële registratie staan alleen mensen die voor hun overlijden positief zijn getest op het virus. Het werkelijke aantal overledenen is waarschijnlijk beduidend hoger. Ook worden sterfgevallen vaak een of meerdere dagen later doorgegeven door de GGD’en.



Het aantal meldingen van sterfgevallen is lager dan gisteren, toen het RIVM 145 sterfgevallen meldde. Dat relatief hoge aantal kwam voort uit het feit dat het weekend een dag langer duurde door Koningsdag. In weekenden worden steevast minder sterfgevallen doorgegeven dan doordeweeks.

‘Komt hard binnen’

Michel van Erp van beroepsorganisatie Nu’91 reageert bedroefd op de cijfers. ,,We wisten natuurlijk dat het eraan zat te komen, maar het komt toch wel hard binnen. Negen mensen overleden en dan ook nog eens 458 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is ook heftig. Natuurlijk kennen we in de zorg de gevolgen van besmettelijke ziekten, het noro-virus bijvoorbeeld, maar deze cijfers zijn zo extreem, die kennen we niet.’’

De FNV noemt het een ‘trieste dag voor de zorg’ en meent dat het kabinet meer veiligheidsmaatregelen moet treffen. ,,Of het nu gaat om één overlijdensgeval of om meerdere: iedere overleden zorgmedewerker door corona is er eentje te veel. Helemaal als die voorkomen hadden kunnen worden met voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen’’, aldus vicevoorzitter Kitty Jong. ,,Het is een schande dat mensen hun leven in de waagschaal stellen en dat onze overheid hen hierbij onvoldoende beschermt.’’

Opnames daalt

Het RIVM kreeg vandaag verder 84 nieuwe meldingen over ziekenhuisopnames. Het totale aantal staat nu op 10.769 ziekenhuisopnames.

Over het algemeen daalt het aantal ziekenhuisopnames in Nederland, maar Brabantse ziekenhuizen zien juist een lichte stijging in het aantal nieuwe patiënten met het coronavirus. ,,Dat baart ons veel zorgen”, zegt een woordvoerder van het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). ,,Veel mensen lijken te denken: het is over, we kunnen weer de hort op. Maar de strijd is nog niet gestreden.”

Ouderen

De ziekenhuizen manen iedereen zich aan de voorzorgsmaatregelen te houden, zoals afstand bewaren tot anderen en vaak de handen wassen. ,,Prima als mensen de deur uitgaan, maar houd wel die anderhalve meter afstand aan”, zegt de woordvoerder van NAZB.

Vooral voor ouderen is het virus relatief vaak dodelijk. Jongeren zijn veel minder kwetsbaar, zo blijkt dagelijks uit de cijfers. Van alle overledenen die bij het RIVM bekend zijn, was slechts 0,7 procent onder de 50 jaar. Het aantal ziekenhuisopnames van mensen onder de 50 bedraagt 12,3 procent van het totaal.

Tekst gaat verder onder deze kaart.

Zorgmedewerkers

Als het gaat om de zorgmedewerkers: die worden al bij milde klachten getest op het coronavirus, terwijl anderen vooral worden getest wanneer ze risico lopen of wanneer ze in een ziekenhuis zijn opgenomen.