Negentig schademeldingen na aardbeving, Veiligheidsregio Groningen schaalt op naar GRIP2

Mensen bellen niet alleen om schade te melden, maar ook om hun verhaal kwijt te kunnen, zegt Jouke Schaafsma van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) tegen RTV Noord. ,,Maar we hebben ook enkele meldingen gekregen van acuut onveilige situaties. Die worden door een apart team opgepakt en geïnspecteerd.’ Dat

GRIP 2

De Veiligheidsregio Groningen heeft na de aardbeving van woensdagochtend opgeschaald naar GRIP 2, de op één na laagste alarmfase. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio is er besloten op te schalen omdat er nog onduidelijkheid is over onder andere schade aan de infrastructuur in het gebied.

De opschaling houdt in dat onder meer bestuurders, waterschappen, politie en brandweer bij elkaar komen. ,,Er zijn veel vragen van zowel inwoners als bestuurders. Door bij elkaar te komen, hopen we een beter beeld te krijgen van wat er leeft, en welke schades er zijn.”

Welke grote bevingen vonden er tot nu toe plaats in Nederland?



Zeerijp, januari 2018: Aardbeving met een kracht van 3.4 in Zeerijp bij Loppersum. Tot 20 kilometer verderop ontstaat schade: in de vloer van het Universitair Medisch Centrum Groningen verschijnt een meterslange scheur.

Leermens, februari 2014: De grond trilt bij het dorp Leermens in de gemeente Loppersum. De beving heeft een kracht van 3.0.

Huizinge, augustus 2012: Aardbeving bij het gehucht Huizinge in de gemeente Loppersum. Met een kracht van 3.6 is het de zwaarste aardbeving ooit in het noorden.

Westeremden, augustus 2006: Beving bij Westeremden, hemelsbreed een paar kilometer ten oosten van Huizinge. De beving heeft een kracht van 3.5.

Roswinkel, februari 1997: De aardbevingen in Groningen krijgen veel aandacht, maar ook in buurprovincie Drenthe trilt de grond van tijd tot tijd. De zwaarste Drentse beving ooit, met een kracht van 3.4, was bij het dorp Roswinkel, tussen Emmen en de provincie Groningen. In juli 1998 is het weer raak en wordt Roswinkel getroffen door een beving met een kracht van 3.3.