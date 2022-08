Nelleke sust krankzinnige burenruzies: 'Met wassen van de auto wordt buurman expres nat gespoten’

Bamboe leidt tot burenruzie in Breda: ‘Moet ik dan de tuin van de buurvrouw ook leeghalen?’

BREDA - Een kapotgesnoeide klimop en woekerende bamboe veroorzaken een conflict in de Elise van Calcarstraat in Breda. De hulp inroepen van de gemeente heeft geen zin: ,,Hier is voor ons niets te handhaven.”

