Nena (53) wordt gek van 'jankmuziek' uit winkelcentrum

Nena Radosevic uit Den Haag is de wanhoop nabij. De hele dag hoort ze dezelfde ‘jankmuziek’ uit de winkels waar ze tegenover woont. ,,Het is gekmakend.”

Luister, zegt Radosevic (53). ,,Nu klinkt het weer harder.’’ Vanaf haar balkon klinkt er een flard muziek. Zacht, als een soort achtergrondruis. Een weeïg SkyRadio-hitje. In de categorie Last Christmas. Of zoiets. Het is zondagmorgen, 11.00 uur. De winkels zijn nog niet open, maar stipt om 9.00 uur beginnen de speakers van Winkelcentrum Leyweg te schallen. Elke dag, zeven dagen in de week.

De Haagse ambtenaar hoort dit al 13 jaar, vanaf het moment dat er een nieuw blok winkels tegenover haar appartement aan de Leyweg werd neergezet. En met elk jaar dat verstrijkt, komt de muziek harder binnen. Want hoeveel keer achter elkaar kan een mens Jingle Bells verdragen? ,,Het is een enorme kwelling.’’

Het is geen groot kabaal dat uit de speakers knalt. De verslaggever en de fotograaf moeten zelfs moeite doen om het te horen. Soms hoor je niks, of hooguit gefluister, dan komt het weer iets duidelijker op. ,,Het ene liedje hoor je beter dan het andere liedje.’’

Subtiel

Radosevic hoort het altijd. Haar oren lijken erop gespitst. Hoe subtiel ook - want naar aanleiding van haar klachten heeft de beheerder het volume omlaag gedraaid -, bij haar komt het binnen als donderend geraas. Na dertien jaar lang dag in dag uit verplicht te moeten luisteren naar winkelcentrumliedjes, kan ze geen Last Christmas meer verdragen. Of het nu hard of zacht is. ,,Het gaat niet om de decibellen, het gaat erom dat het nooit ophoudt. Ik wil dit gewoon niet horen in mijn huis. Ik wil rust.’’

Helaas voor Radosevic kijkt de gemeente alleen naar de cijfers. Vorig jaar liet de gemeente, naar aanleiding van haar klachten, onderzoek doen. In de woning van Radosevic werd 46 decibel gemeten. Dat is iets boven de toegestane norm van 40 decibel, wat het geluidsniveau heeft van ‘zacht geroezemoes in een klas’ of ‘vogels bij zonsopkomst’.

Beheerder PropertyView heeft daarop het geluid lager gezet, onder de 40 decibel. Marco Schouten, een van de directeuren van het vastgoedbedrijf, zit met de klacht in zijn maag. ,,Op 1 januari hebben wij dit winkelcentrum in beheer gekregen. De klacht speelde toen al. Het geluidsniveau is tot onder de norm gebracht. En laatst heb ik het nog weer lager gezet. Toen begon een winkelier echter te klagen: of het harder kon, want hij hoorde niks. Het staat echt heel zachtjes. Als ik hem nog lager zet, staat hij uit.’’

Volgend jaar gaat de beheerder kijken of de muziek op zondag helemaal uit kan.

Quote Ik kan er ook niks aan doen dat ik geen feestbeest ben Nena Radosevic

Radosevic legt een multomap op tafel. Ze stuurde al een stapel brieven naar de gemeente. Vorig jaar leidde dat, nadat ze ook de Ombudsman inschakelde, eindelijk tot een onderzoek. Ze voelt zich alleen staan in haar klacht. ,,De buren hebben er geen last van. Sommigen zijn veel in het buitenland of hebben drukke gezinnen. Die horen het niet. Anderen kunnen mij voor gek verklaren, maar ik houd van rust en lees graag een boek. Ik kan er ook niks aan doen dat ik geen feestbeest ben.’’

Volledig scherm Winkelcentrum aan de Leyweg waar Nena Radosevic woont, ze klaagt al jaren over geluidsoverlast van de muziek en wordt er horendol van, kan er niet meer tegen om 9 uur per dag dezelfde Skyradioliedjes te horen.(Den Haag 14-12-17) Foto:Frank Jansen © Frank Jansen

Impact

De impact van de ongewenste muziek op haar leven is enorm, zegt de Haagse. Zo werkt ze nooit thuis. ,,Laatst was ik drie dagen ziek thuis. Dat was de hel.’’

Radosevic woont in een koophuis. Verhuizen is geen optie, beweert ze. ,,Voor dezelfde ruimte ben ik ergens anders meer kwijt en op mijn leeftijd krijg ik geen hypotheek meer. Ik kan niet weg, tenzij ik van de gemeente een schadeloosstelling krijg.’’

Winkelmanager Julie Ann Tollenaar zegt dat de zaak is afgedaan. ,,Er is al diverse keren gemeten. Het dossier is gesloten. De geluidsbox tegenover haar staat nagenoeg uit. De bewoonster heeft een bepaalde allergie ontwikkeld in haar hoofd. Haar beleving strookt niet met de werkelijkheid. Het is lastig doen om lastig te doen.’’

Het winkelcentrum, dat jarenlang met leegstand kampte en dat het nog steeds moeilijk heeft, hoopt onder meer met muziek het imago op te peppen. De deuntjes moeten de sfeer verhogen. ,,Het is geen kattengejengel,” verzekert Tollenaar. ,,De muziek is erop getest dat die zo min mogelijk irriteert.’’

Ondertussen is Radosevic ten einde raad. ,,Dit is voor mij onacceptabel.’