Neparts die politieacademie oplichtte moet 15 maanden de cel in

B. liep in 2015 tegen de lamp toen hij als arts aan de slag zou gaan bij GGD Gelderland-Midden. Hij bleek niet de bloeddruk te kunnen opnemen bij een patiënt. De Bennekommer was op dat moment ook gastdocent en examinator op de politieacademie in Apeldoorn. In beide gevallen waren de instanties ervan uitgegaan dat hij daadwerkelijk arts en forensisch patholoog was.



Ook was hij werkzaam geweest voor het Brits-Amerikaans bedrijf Kenyon, dat assistentie verleent bij natuurrampen en vliegtuigongelukken. Daar liet hij zich ‘dr. Bones’ noemen. Daar begeleidde hij onder meer de nabestaanden van Iris Claassen uit Deurne, het enige Nederlandse slachtoffer van de vliegramp met een toestel van German Wings in Zuid-Frankrijk in maart 2015. De moeder zei twee weken geleden in de rechtbank hevig geëmotioneerd dat ze door de leugens van B. niet meer weet wat wel en niet waar is rond de dood van haar dochter.