Nepjournalist spioneerde voor Iran in Nederland

Taghi 'tegen zijn wil' in luxe privéjet gezet: 'Hij mocht kennelijk niet naar Marokko’

19 december Ridouan Taghi, ’s lands gevaarlijkst gewaande crimineel, is vannacht uit het niets en ‘tegen zijn wil’ in het vliegtuig naar Nederland gezet. Dat zegt zijn advocaat Inez Weski in een uitgebreide verklaring, waarin ze het heeft over een ‘verkapte uitlevering’. Volgens de raadsvrouw had de Nederlandse overheid zich ‘terughoudender’ moeten opstellen bij het vragen om opsporing of aanhouding van Taghi in Dubai.