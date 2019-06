Net een beetje afgekoeld? Dit weekend wordt het weer tropisch warm

Heet was het hè, begin deze week? We hebben even kunnen afkoelen, maar morgen wordt het weer tropisch. Gooi het zwembadje maar weer vol en slinger de barbecue aan; het wordt weer 34 graden.

Volgens Weerplaza is de hitte nooit écht weggeweest; ,,Het hing nog in de buurt, en komt dit weekend helemaal terug. Vrijdag start verspreid in het land met wolkenvelden, maar in de loop van de dag schijnt op steeds meer plaatsen flink de zon, alleen in het uiterste noorden kunnen wolkenvelden vanaf de Noordzee parten spelen.”

,,Later in de middag, tijdens de start van het weekend, liggen de temperaturen tussen de 20 en lokaal 27 graden. Zaterdag waait de wind weer vanuit het zuiden, waardoor de tropische hitte weer moeiteloos ons land weet te vinden. De temperaturen lopen snel op, in het zuidoosten kan het zelfs 34 graden worden. Ook in het noordelijk kustgebied weet het kwik weer moeiteloos naar zomerse waarden te klimmen", vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza.

Klamme nachten

Zaterdagavond zal het nog lang warm blijven. Dat betekent weer warme en klamme nachten! ,,Tot laat in de avond is het op veel plaatsen nog zomers warm en ook in de nacht komt de temperatuur moeizaam onder 20 graden uit.”

,,Ook in deze nacht zal het verschil tussen stedelijk gebied en het platteland weer groot zijn. Slaap je in een tentje op een camping in het buitengebied, dan zal het uiteindelijk een heerlijke nacht zijn”, vertelt Janssen.

Op zondag waait de wind matig uit het westen. ,,Dat betekent dat we opnieuw grote verschillen in ons land gaan zien. In de westelijke kustprovincies wordt het maximaal 25 graden, in het binnenland zijn dan weer tropische temperaturen mogelijk tot plaatselijk 32 graden. Door de westenwind is het op het strand wel een stuk koeler.”

Hoe was juni?

De maand juni is bijna afgelopen. Hij begon heet en er volgden meerdere heftige buien. Het slot werd gekenmerkt door veel zon en zeer hoge temperaturen. ,,Weerkundig was het een zeer interessante maand”, aldus Weerplaza. ,,Deze maand is een mooie weerspiegeling van het zomerweer dat we in de toekomst kunnen verwachten. Welkom in het nieuwe klimaat kunnen we haast zeggen.”