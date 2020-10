Net toen Hans met pensioen ging, kwam longkanker: ‘Hij vocht nog zo hard’

Hoe een golf een tsunami wordt: de nietsont­zien­de wiskunde achter het virus

13 oktober Weer zorgt de kracht waarmee het coronavirus toeslaat voor paniek. Het is de grote paradox van een virus dat zich exponentieel verspreidt. Wiskundig gezien is het uiterst voorspelbaar, toch tarten de gevolgen ons voorstellingsvermogen. ,,De harde realiteit is dat deze golf de gedaante van een tsunami heeft aangenomen.”