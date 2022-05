Net toen Jan (1991–2022) zijn geluk had gevonden, sloeg het noodlot genadeloos toe

Met video ‘Bloedmaan’ deels te zien in Nederland, zonsop­komst en wolken gooien roet in het eten

In delen van Nederland was vanochtend het begin van een totale maansverduistering te zien. Het hoogtepunt, de volledige verduistering, moesten we missen doordat de maan al verdween achter de horizon. Ook de bewolking gooide roet in het eten. De volgende complete verduistering is pas in 2029.

11:15