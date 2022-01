Netty (74) is alles kwijt na verwoestende brand in Elburg: ‘Gelukkig zijn Nijntje en Mojo wel gered’

Ontredderd staat Netty Goddaard (74) deze nieuwjaarsochtend te kijken hoe slopers haar huis met de grond gelijk maken. Al is daar niet veel meer voor nodig. De woning aan de Beekstraat is vannacht vrijwel volledig in de as gelegd.



Op sloffen blikt ze terug op de catastrofe. ,,Op de een of andere manier wist ik al dat er wat ging gebeuren. Met oud en nieuw was ik vanwege mijn twee honden nooit thuis. Hoewel ik die niet meer heb, kon ik wel bij familie blijven slapen. Maar dat voelde niet goed. Er wordt hier ieder jaar meer vuurwerk afgestoken en voor de politie valt dat niet te handhaven.’’