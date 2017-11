NFI wil meer misdaadzaken: politie laat kansen liggen om daders te pakken

Probleem is echter dat het NFI sinds het begin van het experiment in mei naar eigen zeggen slechts vijf 'greepspoor-zaken' heeft gekregen van de politie. Dat is veel te weinig omdat het instituut er naar eigen zeggen 36 nodig heeft om echt effectief te bekijken hoe goed de techniek van het zichtbaar maken van deze sporen (door middel van metaalopdamping) in de praktijk werkt.



Greepsporen kunnen volgens wetenschappelijk onderzoeker Matthijs Zuidberg de effectiviteit van de opsporing in de toekomst bevorderen. Als een slachtoffer van aanranding door de schrik bijvoorbeeld niet meer weet waar ze is vastgepakt of pas later aangifte doet, moet het NFI zonder de greepspoortechniek noodgedwongen een veel groter gebied van de kleding van het slachtoffer onderzoeken. In vaktaal heet dit een ongerichte bemonstering.