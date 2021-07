Niet alleen wij hebben een bijzonder schooljaar achter de rug, ook kinderen zijn toe aan een paar weken vrij

FRANK IN QUARANTAINEFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Verslag van dag 486. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

De kleintjes zijn hun bed bijna niet meer uit te krijgen. Meestal komen ze terwijl de wekkerradio speelt nog wel even bij ons liggen. Maar gisterochtend zei de jongste vanonder haar dekbedje in de aangrenzende kinderkamer: ‘Ik blijf hier liggen!’ Dan is er echt wel wat aan de hand, hoor. Zij is de kwiekste van het stel. De oudste was wel gekomen maar bekende, ongevraagd: ‘Geen zin!’

Einde schooljaar. Je denkt eerlijk gezegd wel eens: komkom, het is maar school. En hoelang hebben ze daar dit jaar nou helemaal op gezeten? De helft van de tijd waren ze thuis. Maar dat is oneerlijk. Niet alleen wij hebben een bijzondere 2020-2021 achter de rug, niet alleen wij zijn toe aan een paar vrije weken. Weg van alles en vooral van alle gedoe. Ook voor hen was dit gewoon een zwaar jaar.

Ik schreef al: ik denk niet dat ze d’r psychisch zwaar onder geleden hebben of een leerachterstand hebben opgelopen. Maar als je bedenkt wat ze allemaal mee hebben gekregen, hoe hun hele leven op z’n kop ging, de gesprekken die ze opvingen en uiteindelijk ook gewoon mee voerden: corona voor en na, een serieuze quarantaine, de angst dat papa en mama, grote broer en zus, opa en oma ernstig ziek konden worden. Dat is ze allemaal niet ontgaan. Net als de persconferenties, de mondkapjes en de avondklok, ook al viel die na hun bedtijd. Je probeert natuurlijk in zo’n jaar, zoals in hun hele kinderleven, de grootste zorgen bij ze weg te houden, maar ze krijgen zoveel mee.

Zwemles

Nu komt er vakantie en dit is de laatste week voor die losbarst. Het was een jaar waarin vooral de onvoorspelbaarheid der gewone dingen hun parten speelde. Dan weer thuisonderwijs, dan weer niet. Schoolreisje? Afgelast. Eerst niet toen wél naar opa en oma, maar op afstand; geen kerst met de hele familie; wél naar de dierentuin, toen weer niet; geen zwemles, toen weer wél, maar mama mag nog steeds niet komen kijken.

Goed, het is klein leed. En gistermiddag kwamen ze ondanks de moeilijke start alweer stuiterend van de energie terug van school na een wenmiddag in de nieuwe klas. Kennis gemaakt met de nieuwe juffen. Honderd verhalen. Duizend voornemens. Opwinding over de nieuwe dingen: echte moeilijke rekensommen, nieuwe taalboekjes. Je ziet in enen wat het woord ‘leergierig’ inhoudt. Heerlijk.