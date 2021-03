Niet bij begrafenis kunnen zijn? Dankzij deze cameraman ben je er tot het allerlaatste moment bij

Nederland massaal naar buiten op warmste 30 maart ooit: diverse parken afgesloten

16:38 Diverse parken in Nederland zijn vanmiddag het toneel van feestende en picknickende jongeren. Dit leidde in een aantal plaatsen tot grote drukte. In Amsterdam, Maastricht, Tilburg en Breda zijn de grote parken tijdelijk afgesloten. Nog niet eerder werd het op 30 maart zo warm als vandaag. In het Brabantse Woensdrecht werd om 15.30 uur een temperatuur van 23,7 graden gemeten. Daarmee is het oude record verbroken.