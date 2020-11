Niet blij met een cadeau? Neem het met een pokerface in ontvangst (en zet het op internet)

Onrustig weekend dreigt: Zwarte Piet-demonstran­ten tegenover elkaar in Venlo en Eindhoven

7:29 De politieteams in Venlo en Eindhoven zijn dit weekend in opperste staat van paraatheid. In beide steden staan demonstraties van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gepland en wordt door pro-Pieten opgeroepen die demonstraties te verstoren. Afgelopen weekend moest de ME ingrijpen bij een confrontatie tussen beide kampen in Maastricht.