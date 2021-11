Niet een wolf, maar Benthe werd gespot op de Sallandse Heuvelrug: ‘Ze is al maanden vermist’

Mogelijk ergens van geschrokken

„Het dier moet ergens van geschrokken zijn en is weggelopen vanaf de boerderij. Ze kon de weg naar huis daarna denk ik niet meer vinden”, zegt Roelie Doeve van Zoekteam Danatess. „We zoeken daarnaast ook nog Lilo. Een soortgelijke hond die al sinds april vermist is.” Volgens Doeve komt het vaker voor dat honden lange tijd van huis zijn. „Soms zijn ze wel een jaar vermist. Ze redden zich door drek te eten of afval uit een vuilnisbak. Benthe is namelijk geen hond die jaagt op wilde dieren.” Er dreigt wel gevaar. „Het wordt kouder buiten. Daarom wordt ze nu ook vaker gespot. Ze is aan het ronddwalen en zoekt haar thuis.”

Zoekactie

Het lijkt erop dat Benthe de laatste weken vaker is gespot. Vorige week nog in de buurt van Notter. Zoekteam Danatess roept mensen op om niet massaal te gaan zoeken naar de vermiste hond. „Dat schrikt de hond en de wilde dieren daar juist af.”



Wat mensen wel moeten doen? „Ons zoveel mogelijk informatie sturen. Het liefst een foto of video met een locatie waar ze Benthe zien.”



Ook roept Doeve buurtbewoners op om bewakingsbeelden te kijken. Mogelijk is de hond daarop te zien. „We zoeken vaak in de avonden naar Benthe, samen met vrijwilligers van de dierenambulance. Benthe is angstig en dwaalt rond, maar als we weten waar ze is, kunnen we gericht met het baasje zoeken. Mogelijk komt ze af op zijn stem.”