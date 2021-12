Niet meer roken op je werk en hogere verkeersboetes: dit verandert er per 1 januari

Gewonden door explosie bij oliebollen­kraam in Breda

De brandweer in Breda is donderdagochtend uitgerukt voor een explosie bij een oliebollenkraam bij het Breepark in Breda. Bij de explosie zijn twee mensen gewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio. Eén zwaargewonde is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

10:42