Niet verrassend dat gemeentes niet zitten te wachten op weer duizenden nieuwkomers

Deze week werd bekend dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op zoek is naar nieuwe plekken voor duizenden nieuwkomers. De gemeentes staan, om uiteenlopende redenen, niet te popelen om aan dit verzoek gehoor te geven.



Dat is ook niet vreemd: we hebben in 2015 gezien tot wat voor excessen de aankondiging van nieuwe dorps- of stadsbewoners uit een vreemd land kan leiden.



Door moeizame informatievoorziening en het idee dat altijd dezelfde regio’s de klos waren, ontstond er chagrijn bij burgers die vreesden voor hun veiligheid en nog meer op hun hoede waren voor verdringing op de woningmarkt.