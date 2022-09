Nieuw beeldmateriaal van drama rond doodschoppen Carlo op Mallorca

De politie heeft nieuw beeldmateriaal gevonden dat is gemaakt na de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman in Mallorca. De beelden zijn gemaakt in de villa waar de verdachten verbleven. NU.nl heeft deze beelden ingezien tijdens onderzoek voor de nieuwe podcast Het geheim van Mallorca.

De video en verschillende foto’s zijn in augustus door de politie aangetroffen op het Snapchat-account van Lars van den H. Op screenshots uit de video is te zien hoe de verdachte zichzelf filmt en verwondingen aan zijn knokkels toont. ‘Even groepsgevecht gehad’, schrijft hij erbij.

Vervolgens richt Van den H. de camera op andere aanwezigen in de villa. Volgens de politie is een mannenstem te horen die zegt: ,,Het hoofd lag gewoon zo op de grond. Dus ik wil gewoon niet weten wat er aan de hand is.” Hierbij plaatst de politie wel de kanttekening dat niet helemaal duidelijk is of er nou ‘het hoofd’ wordt gezegd.

Ook is niet duidelijk of de opmerking een verwijzing is naar Heuvelman. De 27-jarige man overleed vier dagen na een vechtpartij in de nacht van 13 op 14 juli aan de gevolgen van hersenletsel. Van den H. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het gevecht dat hieraan voorafging.

Strafzaak

Volgens justitie waren de verdachten van 18 tot 20 jaar uit Bussum in die rumoerige nacht betrokken bij meerdere vechtpartijen. Dinsdag begint de strafzaak tegen de verdachten.

Van de negen verdachten worden er drie verdacht van betrokkenheid bij de dood van Heuvelman. Sanil B. had dna van Carlo aan zijn schoen, hij zit als enige nog in de cel. Alle verdachten ontkennen dat zij Carlo de fatale schoppen hebben gegeven, al geven ze wel toe betrokken te zijn geweest bij de vechtpartijen op de boulevard. Heuvelman zou na de eerste klappen gevallen zijn en daarna nog een of meerdere laatste schoppen hebben gekregen, die hem uiteindelijk het leven kostten.

