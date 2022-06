Nieuw hek om kliniek was nog niet klaar: ontsnappen was voor beruchte tbs’ers doodsimpel

Bizar incident in kermisat­trac­tie: haar van meisje (12) door machine uit hoofd getrokken

Een 12-jarig meisje is zaterdag gewond geraakt bij een kermisbezoek in het Noord-Hollandse dorpje Nibbixwoud. Het slachtoffer raakte ten val in een kermisattractie, waarna haar lange haar klem kwam te zitten onder een loopband. De exploitant reageert geschrokken op het voorval. ,,Ik heb dit in twintig jaar nog niet meegemaakt”, laat hij aan deze site weten.

