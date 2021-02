Nieuw initiatief gaat nepnieuws bestrijden met actuele feitenchecks

Zo wordt deze week op thefactclub.nl gecheckt of het advies om iedereen een chirurgisch mondmasker te laten dragen zinnig is (onwaar, want vrijwel niemand draagt de maskers zoals het zou moeten) en of minister Hoekstra’s bewering juist is dat de staatsschuld na afgelopen coronajaar relatief lager is dan na de financiële crisis (waar). Andere factchecks betreffen of Forum voor Democratie het aantal illegalen in ons land schromelijk overdrijf (dat doet de partij inderdaad) en of mRNA corona-vaccins mannen onvruchtbaar kunnen maken (niet waar).