Nieuw initiatief moet oplossing verdwijningsmysterie studente Tanja Groen dichterbij brengen

Tanja Groen verdween in augustus 1993 spoorloos na een studentenfeestje in Maastricht, de stad die ze net aan het leren kennen was. Na 28 jaar wordt er nog steeds naar haar gezocht in de hoop dat ooit duidelijk wordt wat haar is overkomen. Dat de politie opnieuw zoekt, heeft te maken met de nieuwe impuls die de nooit opgeloste verdwijningszaak de afgelopen jaren kreeg.



In 2019 dook de Limburgse politie opnieuw in het onderzoek en verdiepten ook studenten van de Vrije Universiteit zich in het dossier. Alle tips en sporen werden opnieuw tegen het licht gehouden, getuigen kregen opnieuw bezoek. Dat leidde eerder al tot onderzoek op een begraafplaats in Maastricht. Maar er was nog een locatie die telkens weer opdook: de Strabrechtse Heide.