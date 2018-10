Nieuw: Kijk en reageer op De Ochtend Show to go

Kernreac­tor Petten uitgescha­keld na lekkage

0:25 De hogefluxreactor in het Noord-Hollandse Petten is uitgeschakeld nadat een hoeveelheid verontreinigd water is gelekt in een kruipruimte. Volgens exploitant NRG is de reactor veilig uitgeschakeld nadat de lekkage was ontdekt. Er is volgens NRG geen gevaar voor de omgeving. De lekkage is verholpen.