Nieuw: kijk en reageer op onze eerste ochtendshow

Onderzoeks­raad: 'Instorten parkeerga­ra­ge Eindhoven gevolg van ontwerp­fout'

8:44 Het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport is het gevolg van fouten in het ontwerp en in de bouw. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) na onderzoek van de instorting, zo meldt EenVandaag, dat het onderzoeksrapport van de OVV al in handen heeft. Het rapport wordt vandaag om 10.00 uur officieel gepresenteerd.