Nieuw: Kijk en reageer op onze nieuwe ochtendshow

Column Ryanair blinkt uit in relletjes

7:13 Er zijn van die bedrijven die nooit positief in het nieuws verschijnen. Ryanair is daar een schoolvoorbeeld van. De Ierse prijsvechter blinkt uit in relletjes, waarbij vooral het beeld ontstaat dat het personeel niet hoeft te rekenen op een al te goede behandeling. Vandaag bijvoorbeeld staken de cabinemedewerkers in Eindhoven vanwege een aangekondigde sluiting.