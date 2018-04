Nieuw onderzoek granaatexplosie Afghanistan

Destijds werden twee Nederlandse militairen er korte tijd van verdacht de granaat zelf tot ontploffing te hebben gebracht in de Bushmaster op Camp Coyote in Uruzgan. Eén van hen was Admilson R., die later samen met zijn broer tot levenslang is veroordeeld vanwege drie roofmoorden in Drenthe. De ander was Erik Groenendijk, die ternauwernood de explosie overleefde. Hij stelt dat R. de granaat in het voertuig plaatste. Die ontkent. Uiteindelijk kwam de zaak niet rond en zijn beiden niet vervolgd maar wel ontslagen door Defensie.