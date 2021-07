Nieuw onderzoek naar Janssenvaccin: ‘Tweede prik is niet te vermijden’

video Half miljard euro schade in Limburg, opruimen kan wel vier maanden duren

21 juli De schade van de overstromingen in drie zwaar getroffen gemeenten in Limburg bedraagt zeker een half miljard euro. In de gemeente Valkenburg schat een expert de schade op 400 miljoen euro. In Meerssen en Gulpen-Wittem tot ruim 100 miljoen euro.