Nieuw record: langste reeks warme dagen ooit gemeten

Een landelijk warme dag is een dag waarop bij het KNMI in De Bilt een maximumtemperatuur van 20 graden of meer wordt gemeten. Al sinds 25 juni tot en met vandaag is de temperatuur in De Bilt elke dag boven de 20 graden uitgekomen. ,,Dat betekent een reeks van 54 aaneengesloten landelijk warme dagen, een nieuw record!”, aldus Janssen.



Het oude record uit 2003, een reeks van 53 landelijk warme dagen, is daarmee uit de boeken verdreven. Een ander record uit 2003, namelijk het totale aantal landelijk warme dagen in een jaar, komt de komende periode ook binnen bereik. Het grootste aantal in een jaar is tot nu toe 116. Met vandaag erbij staat 2018 op 99 landelijk warme dagen. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit record ergens in september wordt gebroken.