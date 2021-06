Nieuwe ‘bangalijst’ binnen Vindicat

Binnen de Groninger studentenvereniging Vindicat is opnieuw een lijst opgedoken met schunnige opmerkingen achter de namen van vrouwelijke leden. Bijna vijf jaar geleden ging ook al zo'n ‘bangalijst’ rond binnen het corps. In tegenstelling tot toen heeft de vereniging nu zelf al actie ondernomen richting maker en slachtoffers, meldt het Groningse blog Sikkom .

Het bestuur van de studentenvereniging kreeg de bangalijst naar eigen zeggen op 25 juni onder ogen. ,,Achter de namen van vrouwelijke leden waren schandalige opmerkingen geplaatst”, schrijft rector Wessel Giezen volgens Sikkom in een verklaring die de leden vrijdag al ontvingen en die vandaag als persbericht naar buiten gaat.

Giezen neemt de zaak ‘erg hoog’ op, zo blijkt. ,,Vindicat veroordeelt alle vormen van intimidatie, zo ook deze lijst. Het draagt niet bij aan het gevoel van veiligheid binnen de studentenwereld.” Dankzij adequaat handelen van het bestuur is de maker van de lijst volgens hem snel geïdentificeerd. ,,Deze persoon is voor onbepaalde tijd geschorst.’’ Het bestuur heeft contact gezocht met een aantal vrouwelijke leden die hulp is aangeboden vanuit de vereniging. ,,Ook kunnen zij in contact worden gebracht met de politie, mochten zij daar behoefte aan hebben. Het bestuur heeft een melding gemaakt van dit incident bij de onderwijsinstellingen.”

Volgens Sikkom waait er een andere wind binnen de vereniging. ,,Zodra iets als dit wordt geconstateerd door het bestuur wordt er snel gehandeld en ingegrepen, waarbij de juiste stappen worden gezet. De onderwijsinstellingen, gemeente, politie en media worden eerlijk, transparant en proactief ingelicht, wat niet hoeft. Want de kans is groot dat media er geen lucht van zouden krijgen en dat het voor altijd geheim zou blijven. Maar die tijd behoort tot het verleden.’’

Dat blijkt volgens het blog ook uit de communicatie over het incident tussen rector Giezen en Sikkom. ,,De geruchten die wij binnen kregen, werden direct bevestigd. Dat ging in het verleden compleet anders. Sterker: Wessel was op dat moment al bezig met het maken van een persbericht om zelf de media in te lichten en slapende honden wakker te schudden. Daarnaast is het bestuur adequaat overgegaan tot het aanpakken van de dader en het betrekken van de (vrouwelijke) leden. Er is veel oog voor slachtofferschap en waar mogelijk worden gedupeerden bijgestaan met professionele hulp. Dat is wel eens anders geweest.”

In september 2016 reageerde het Vindicat-bestuur verrast en geschrokken op een bangalijst die naar buiten kwam via Sikkom. Het Groningse blog kreeg de link naar de lijst toegestuurd. ,,Anonieme tip in de inbox: ‘Dit schijnt van Vindicat te zijn, hoe zij hun vrouwelijke leden behandelen. Met naam, toenaam, foto en telefoonnummer.’”, aldus een van de bloggers.

De link verwees naar een online almanak met informatie en foto’s van 23 studentes. ‘Jaar 2016 siert zich namelijk door haar grote aantal hete herten’, stond er op de cover van het document met de naam Oprechte Almanak. Iedere studente had haar eigen pagina, met onderaan een checkbox. Ook was er een ranking van de bedprestaties van de dame in kwestie aan de hand van sterren.

Vindicat stelde een onderzoek in en hield spoedberaad over vervolgstappen. De vereniging zocht contact met de betreffende studentes. ,,Het beschermen van hun privacy staat op dit moment op de eerste plaats”, luidde het destijds.

Geen geld meer

Eind vorig jaar besloten de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool om voor de rest van het collegejaar geen accreditatie meer te verlenen aan de studentenvereniging. De beslissing werd genomen, omdat de maatregelen die de vereniging diende door te voeren, nog niet hadden geleid tot een cultuurverandering, stelden de onderwijsinstellingen.

Een woordvoerder van de Rijksuniversiteit noemt het bestaan of opstellen van bangalijsten “vrouwonvriendelijk en verwerpelijk.” Wel is de onderwijsinstelling blij dat de vereniging meteen actie heeft ondernomen door de opsteller van de lijst te schorsen en de slachtoffers hulp aan te bieden. “Daarvoor verdient het bestuur van Vindicat een compliment”, aldus de woordvoerder.

