Nieuwe donorwet gaat bijna in: 16 procent geeft géén toestemming voor orgaandonatie

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2019 die vandaag verschijnen. In totaal hadden afgelopen 2 januari 6,9 miljoen mensen hun wensen voor orgaandonatie vastgelegd in het Donorregister.



Vanaf 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Nu geldt dat mensen géén donor zijn, tenzij ze aangeven hun organen wél te willen afstaan. Met de nieuwe wet verandert die volgorde; mensen zijn in principe donor, tenzij ze daarvoor geen toestemming geven. Al enkele jaren kunnen Nederlanders vrijwillig hun wensen registreren in het Donorregister. Uiterlijk 1 juli 2021 moet iedereen in het systeem te staan. Alle personen die géén vrijwillige keuze hebben doorgegeven, komen als orgaandonor te boek. Dat moment is door de coronacrisis iets opgeschoven, van maart naar juli.



Het aantal registraties steeg in 2019 met 556.000. Dat is de grootste groei in jaren. Met de toename van het aantal aanmeldingen nam ook het aandeel mensen dat geen toestemming geeft voor orgaandonatie toe. In 2016 zei 27 procent nee, nu is dat percentage 34. ,,Dat zou kunnen komen, doordat voor deze groep mensen wezenlijk iets verandert. Als zij géén donor willen worden, móeten ze die wens registreren terwijl dat eerder niet zo was”, verklaart CBS-onderzoeker Maarten Bloem.