Nieuwe hobby werd paramotorvlieger Marc fataal: ‘Hij was mijn vliegmaatje’

Hij stortte neer in een weiland in de buurtschap Greffelkamp bij Didam. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend. De dienst Luchtvaart van de politie heeft de zaak in onderzoek.



Marc Eusman is dinsdagavond even na 20.00 uur samen met de ervaren paramotorvlieger Martin Peters (63) uit Didam vanuit een weiland in de buurt opgestegen. Peters is erg ontdaan door de gebeurtenissen en wil niet ingaan op de toedracht van het ongeluk.