Nieuwe politiedienst voor beveiligen bedreigde personen: ‘Ingehaald door nieuwe werkelijkheid’

met video Vermeende rechter­hand Taghi: niet klaar voor berechting

Saïd R., een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, is niet klaar voor de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. Dat heeft hij vanochtend samen met zijn advocaten aangegeven bij de start van die behandeling in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. De rechtbank besloot er ondanks de bezwaren toch een begin mee te maken.

9 mei