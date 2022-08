Nieuwe school moet animo uit buurt aantonen, maar deze nieuwbouwwijken zijn nog niet bewoond

Sinds vorig jaar juli moeten initiatiefnemers voor een nieuwe school vanwege een wetswijziging aantonen dat er genoeg interesse is door handtekeningen te verzamelen of marktonderzoek te doen. Ouders die in een straal van 6 kilometer (in het geval van een basisschool) of 15 kilometer (middelbare school) wonen rondom de plek waar de school moet komen, kunnen aangeven belangstelling te hebben. Maar wat als er nog helemaal niemand woont?