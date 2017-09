Nieuwe wijk met 1350 woningen op plek Bijlmerbajes

Provincies protesteren tegen uitbreiding Lelystad Airport

13:37 Bezorgde inwoners van Gelderland, Overijssel en Friesland brengen vanmiddag 60.000 protesthandtekeningen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport naar Den Haag. Ook in Flevoland en Drenthe is verzet tegen het voorgenomen laagvliegen van en naar Lelystad over gemeenten en natuurgebieden.