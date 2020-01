Nieuwe zwaarbewaakte gevangenisvleugel voor topcriminelen

De extra beveiligde afdeling was al gepland, maar juist vandaag - één dag na de ontsnappingspoging van topcrimineel Omar L. in Zutphen - brengt het ministerie het plan naar buiten. Voorlopig wordt gestart met één extra beveiligde unit ergens in één gevangenis in Nederland. De nieuwe vleugel moet 1 maart open gaan.

Het beveiligingsregime in die nieuwe unit is strenger dan in gewone gevangenissen, maar minder heftig dan in Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. In de nieuwe beveiligingsunit is extra personeel, komt een aparte extra beveiligde entree, worden criminelen gelucht in een aparte luchtkooi en krijgen de cellen boeiluiken. Dat laatste betekent dat gedetineerden al in hun cellen geboeid kunnen worden. Ook worden telefoongesprekken standaard afgeluisterd en is er extra toezicht op bezoek. Gevangenen in de nieuwe extra beveiligde unit mogen onderling niet of nauwelijks contact hebben en al helemaal niet met ‘gewone’ gedetineerden.