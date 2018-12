Nijmeegse (90) roeit indoor wereldrecord: ‘Ter nagedachtenis aan dierbare Han’

Dat is een wereldrecord in de leeftijd van 90 tot 94 jaar. Haar deelname was voor de organisatie in Amsterdam totaal onverwacht. Dat bleek bij de inschrijving die was uitgeschreven tot 80 jaar, de leiding voegde de categorie 90-plussers toe die wereldwijd al wel bestaat.



Coach en voorzitter Cor Scheffers zegt dat alleen Marijke dit staaltje van een topprestatie kon leveren. ,,In de periode van voorbereiding heeft zij mij meer achter de vodden aan gezeten dan omgekeerd. In de weekenden roeide ik met haar mee op het water en als het nodig was werd er ook op de ergo-roeimachine getraind. Ze was heel constant en na afloop van iedere training blij voldaan over de geleverde inspanning. Zo hoort het ook bij het realiseren van een wereldrecord. Dat kan alleen met talent en als je fysiek en mentaal in goede conditie verkeert.”